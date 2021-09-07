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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 сентября 21, 14:36
Меган Фокс очаровала новыми фото
Меган Фокс
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Голливудская знаменитость предстала в соблазнительном образе. Она надела наряд, который продемонстрировал ее стройную фигуру.
Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала в Instagram откровенные фото.
 
Звезда Трансформеров показала себя в черном лифе и зеленой мини-юбке с укороченным пиджаком. Наряд приоткрыл тело актрисы и показал ее подтянутый живот.
 
"Когда я скажу вам, что стол в этом airbnb кое-что видел", - написала Меган.
 
Звезда позировала дома на кухне на фоне огромного черного мраморного стола.
 
Поклонники заметили у Фокс длинный светлый маникюр. Актриса позировала без украшений и с распущенными волосами.





Источник: https://korrespondent.net/
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