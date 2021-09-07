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7 сентября 21, 14:36
Меган Фокс очаровала новыми фото
Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала в Instagram откровенные фото.
Звезда Трансформеров показала себя в черном лифе и зеленой мини-юбке с укороченным пиджаком. Наряд приоткрыл тело актрисы и показал ее подтянутый живот.
"Когда я скажу вам, что стол в этом airbnb кое-что видел", - написала Меган.
Звезда позировала дома на кухне на фоне огромного черного мраморного стола.
Поклонники заметили у Фокс длинный светлый маникюр. Актриса позировала без украшений и с распущенными волосами.
Источник: https://korrespondent.net/