Меган Фокс очаровала новыми фото

Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала в Instagram откровенные фото.

Звезда Трансформеров показала себя в черном лифе и зеленой мини-юбке с укороченным пиджаком. Наряд приоткрыл тело актрисы и показал ее подтянутый живот.

"Когда я скажу вам, что стол в этом airbnb кое-что видел", - написала Меган.

Звезда позировала дома на кухне на фоне огромного черного мраморного стола.

Поклонники заметили у Фокс длинный светлый маникюр. Актриса позировала без украшений и с распущенными волосами.



















