Карди Би стала мамой во второй раз

Снимком из больничной палаты поделилась сама рэперша, показав себя, своего мужа и новорожденного малыша. Исходя из подписи к публикации, стало известно, что мамой Карди Би стала 4 сентября.





«Мы так рады, наконец, встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами», — отметила рэперша в интервью изданию TMZ.













Впервые мамой Карди Би стала в июле 2018 года, тогда на свет появилась ее дочь Калчер. Отцом ее детей стал рэпер Оффсет, с которым у певицы нестабильные отношения.



