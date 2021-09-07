Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.62
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 сентября 21, 15:08
Карди Би стала мамой во второй раз
Карди Би
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Успешная американская певица Карди Би и ее супруг Оффсет стали родителями во второй раз. На свет появился здоровый мальчуган, об имени которого пара пока не сообщает.
Снимком из больничной палаты поделилась сама рэперша, показав себя, своего мужа и новорожденного малыша. Исходя из подписи к публикации, стало известно, что мамой Карди Би стала 4 сентября.

«Мы так рады, наконец, встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами», — отметила рэперша в интервью изданию TMZ.



Впервые мамой Карди Би стала в июле 2018 года, тогда на свет появилась ее дочь Калчер. Отцом ее детей стал рэпер Оффсет, с которым у певицы нестабильные отношения.

Источник: https://likein.ua/
Ещё по теме:
Ангел Victoria’s Secret Грейс Элизабет стала мамой
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали родителями (ФОТО)
Джастин Тимберлейк впервые показал младшего сына (ФОТО)
Беременная певица Лия Ли рассталась с женихом. фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Меган Фокс очаровала новыми фото
noimageКриштиану Роналду попал в секс-скандал
Лента новостей