Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.59
USD
26.74
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 сентября 21, 11:17
Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж
Лили Коллинз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл поженились 4 сентября. Небольшое торжество пара устроила в Колорадо.
Актриса Лили Коллинз вышла замуж за 38-летнего режиссера и сценариста Чарли Макдауэлла. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав свадебные фото.
 
Пара обручились в сентябре прошлого года. Небольшую свадебную церемонию они устроили в городке Дантон-Хот-Спрингс в американском штате Колорадо. Лили шла под венец в роскошном кружевном платье Ralph Lauren с накидкой.
 
"Я всегда хотела быть только твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга всем. Я люблю тебя больше жизни", – подписала одно из свадебных фото 32-летняя невеста. 
 
"Я женился на самом щедром, внимательном и красивом человеке, которого когда-либо знал. Я люблю тебя, Лили", – ответил ей муж.
 





 
Для Лили и Чарли брак стал первым. Пара начала встречаться в 2019 году.
 
До этого у Макдауэлла были отношения с актрисами Эмилией Кларк и Руни Марой, а у Коллинз –  с актерами Джейми Кэмпбеллом Бауэром и Крисом Эвансом.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Виктория Булитко рассказала, собирается ли замуж
Бывший муж Бритни Спирс раскрыл причину развода с певицей
Элина Свитолина показала утро невесты (ФОТО)
Защитник Шахтера женился на телеведущей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали о свадьбе и детях
noimageКарди Би стала мамой во второй раз
Лента новостей