Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж

Актриса Лили Коллинз вышла замуж за 38-летнего режиссера и сценариста Чарли Макдауэлла. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав свадебные фото.

Пара обручились в сентябре прошлого года. Небольшую свадебную церемонию они устроили в городке Дантон-Хот-Спрингс в американском штате Колорадо. Лили шла под венец в роскошном кружевном платье Ralph Lauren с накидкой.

"Я всегда хотела быть только твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга всем. Я люблю тебя больше жизни", – подписала одно из свадебных фото 32-летняя невеста.

"Я женился на самом щедром, внимательном и красивом человеке, которого когда-либо знал. Я люблю тебя, Лили", – ответил ей муж.





















Для Лили и Чарли брак стал первым. Пара начала встречаться в 2019 году.

До этого у Макдауэлла были отношения с актрисами Эмилией Кларк и Руни Марой, а у Коллинз – с актерами Джейми Кэмпбеллом Бауэром и Крисом Эвансом.



