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8 сентября 21, 11:41
Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали о свадьбе и детях
Михаил Заливако и Анна Богдан
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Главный герой 11 сезона романтического проекта "Холостяк" Михаил Заливако и победительница Анна Богдан вместе уже довольно длительное время.
Парочка периодически рассказывает о своей личной жизни, а поклонников интересует, когда же свадьба.

В интервью сладкая парочка рассказала о своих планах, и какими родителями они себя представляют.

"Про свадьбу (чаще всего спрашивают поклонники)! И ответ простой: я никогда не начинаю отношения, если бы я не рассматривал девушку в качестве жены. Как мужчина я рассматриваю Аню в такой роли, а как у нас уже дальше получится – посмотрим", — отметил "Холостяк" Михаил Заливако.

А вот Анна Богдан призналась, что такой вопрос действительно поступает чаще от подписчиков, родители же не интересуются этим вопросом, давая им право самим решать.



"Лично я всегда отвечаю, что смысла в вопросе пока нет, ведь мы сейчас исключительно наслаждаемся нашими отношениями", — отметила победительница проекта "Холостяк-11".

Говоря о детях, влюбленные отметили, что позволяли бы ребенку самостоятельно делать свой выбор и рассказывали ему обо всем, что он хочет узнать.



"Точно были бы открытыми (родителями), ничего не скрывали и все объясняли, как есть. Если бы ребенок интересовался, я бы смог ответить на любой вопрос, который его волнует и может помочь ему развиваться. И я бы точно любил его и принимал его выбор", — заявил Михаил Заливако. А Анна Богдан добавила: "Я бы тоже старалась понять и принять любой выбор, который делает ребенок".

Источник: https://showbiz.today.ua/
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