Звезда Голодных игр впервые станет матерью

Актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж, галерист Кук Марони, впервые станут родителями. Эту информацию изданию People подтвердил представитель звезды.





Пара начала встречаться в 2018 году вскоре после расставания Лоуренс с режиссером Дарреном Аронофски.





В 2019 году они сыграли пышную свадьбу. Торжество тщательно скрывали от журналистов и в СМИ попало только несколько снимков праздника.





Незадолго до свадьбы с Куком Дженнифер призналась, что без колебаний согласилась выйти за него замуж.





"О, это решение далось мне очень легко! Он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни!", – подчеркнула она.



















