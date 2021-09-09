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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 сентября 21, 12:10
Звезда Голодных игр впервые станет матерью
Дженнифер Лоуренс
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Беременность Дженнифер Лоуренс официально подтвердил ее представитель. Ранее актрису заметили на улицах Нью-Йорка с округлившимся животом.
Актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж, галерист Кук Марони, впервые станут родителями. Эту информацию изданию People подтвердил представитель звезды.

Пара начала встречаться в 2018 году вскоре после расставания Лоуренс с режиссером Дарреном Аронофски.

В 2019 году они сыграли пышную свадьбу. Торжество тщательно скрывали от журналистов и в СМИ попало только несколько снимков праздника.

Незадолго до свадьбы с Куком Дженнифер призналась, что без колебаний согласилась выйти за него замуж.

"О, это решение далось мне очень легко! Он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни!", – подчеркнула она.





Источник: https://korrespondent.net/
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