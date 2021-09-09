Брэд Питт спровоцировал слухи о романе с Марго Робби

Инсайдер в окружении Питта сообщило, что у артистов возобновились романтические отношения, которые начались еще в 2015 году на съёмках картины «Игра на понижение». Когда в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод, многие решили, что все дело в романе Питта с Робби. Марго не нравились эти сплетни, и она отдалилась от актёра. Вскоре девушка вышла замуж за продюсера Тома Экерли.





И вот теперь на съёмках проекта Babylon режиссера Дамьена Шазеля вновь заговорили о симпатии голливудских знаменитостей. Они откровенно флиртуют друг с другом, не прячась от других участников съемок и папарацци.



