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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 сентября 21, 12:45
Брэд Питт спровоцировал слухи о романе с Марго Робби
Брэд Питт и Марго Робби
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Ранее актёр уже встречался с Марго, а сейчас, похоже, пара решила возобновить отношения.
Инсайдер в окружении Питта сообщило, что у артистов возобновились романтические отношения, которые начались еще в 2015 году на съёмках картины «Игра на понижение». Когда в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод, многие решили, что все дело в романе Питта с Робби. Марго не нравились эти сплетни, и она отдалилась от актёра. Вскоре девушка вышла замуж за продюсера Тома Экерли.

И вот теперь на съёмках проекта Babylon режиссера Дамьена Шазеля вновь заговорили о симпатии голливудских знаменитостей. Они откровенно флиртуют друг с другом, не прячась от других участников съемок и папарацци.

Источник: https://storinka.com.ua/
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