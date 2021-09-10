Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье

В 2013 году на горнолыжном курорте семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную травму черепа, после чего впал в длительную кому. 11 сентября 2019 года французское издание Le Parisien сообщило, что Михаэль наконец-то пришел в себя. Удивительно, но немецкий гонщик уже шесть лет востанавливается после травмы. Также ходят слухи, что сейчас спортсмен все еще не может передвигаться самостоятельно.





Расставить все точки над "і" решила жена легенды автоспорта Коринна Шумахер. В недавнем интервью она эмоционально высказалась о состоянии любимого.





Как отметила Коринна Шумахер, в настоящее время проводится интенсивная терапия. Она с детьми делает все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и он просто чувствовал, что его семья рядом.





"Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему каждый день. Но конечно, на самом деле мы все скучаем: дети, семья, отец, все его близкие. Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил. Я буду делать все необходимое, несмотря ни на что. Мы все будем", — сказала Коринна.











