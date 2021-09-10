Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 сентября 21, 12:46
Эллерт прокомментировал отношения с Мишиной
Александр Эллерт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Комик и сценарист признался, как общается с актрисой после громкого заявления о расставании.
Украинский комик и сценарист Александр Эллерт, который озадачил сеть поздравлением с годовщиной для Ксении Мишиной, прокомментировал отношения с ней. В новом интервью он признался, общается ли с актрисой после ее объявления о расставании.

В интервью "Люкс ФМ" победитель "Холостячки" поделился, что не перестал следить и лайкать публикации девушки в соцсетях. Он неоднозначно отвечал на вопросы про их роман, и не стал подтверждать или опровергать их воссоединение.

Напомним, за отношениями Ксении и Александра следит миллионная армия фанатов. Они продолжили роман после участия в реалити "Холостячка", обручились и стали жить вместе с сыном девушки. Недавно актриса неожиданно заявила, что их отношения завершились "окончательно и бесповоротно", отказываясь от последующих комментариев. Теперь же в блоге судьи "Україна має талант" начали появляться видео и фото с роскошными букетами.

Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях,
— прокомментировал Эллерт.

Интервьюер поинтересовался у юмориста, он ли преподнес Ксении букет, который недавно появлялся в ее сторис. Она не рассказала, от какого тайного поклонника получила подарок, а Александр дал ответ:

Пусть это будет интригой.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Актриса Ксения Мишина заразилась коронавирусом
Ксения Мишина рассталась с Александром Эллертом
Ксения Мишина кардинально сменила имидж (ФОТО)
Александр Эллерт о свадьбе с Ксенией Мишиной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье
Лента новостей