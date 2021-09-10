Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
10 сентября 21, 12:46
Эллерт прокомментировал отношения с Мишиной
Украинский комик и сценарист Александр Эллерт, который озадачил сеть поздравлением с годовщиной для Ксении Мишиной, прокомментировал отношения с ней. В новом интервью он признался, общается ли с актрисой после ее объявления о расставании.
В интервью "Люкс ФМ" победитель "Холостячки" поделился, что не перестал следить и лайкать публикации девушки в соцсетях. Он неоднозначно отвечал на вопросы про их роман, и не стал подтверждать или опровергать их воссоединение.
Напомним, за отношениями Ксении и Александра следит миллионная армия фанатов. Они продолжили роман после участия в реалити "Холостячка", обручились и стали жить вместе с сыном девушки. Недавно актриса неожиданно заявила, что их отношения завершились "окончательно и бесповоротно", отказываясь от последующих комментариев. Теперь же в блоге судьи "Україна має талант" начали появляться видео и фото с роскошными букетами.
Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях,
— прокомментировал Эллерт.
Интервьюер поинтересовался у юмориста, он ли преподнес Ксении букет, который недавно появлялся в ее сторис. Она не рассказала, от какого тайного поклонника получила подарок, а Александр дал ответ:
Пусть это будет интригой.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/