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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 сентября 21, 12:03
Потап не торопится заводить детей с Настей Каменских
Потап
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Артист ответил на самый часто задаваемый вопрос.
Известный украинский продюсер и рэп-исполнитель Алексей Потапенко (Потап), муж певицы Насти Каменских, активно ведет аккаунт и радует поклонников различными публикациями в соцсети Instagram, где за ним следит почти 2 миллиона человек.

На официальной странице шоу "Життя відомих людей" в соцсети Instagram анонсировали новый выпуск с Потапом, который ответил украинцам на важный вопрос, касаемо его будущего с женой Настей Каменских.

Как известно, поклонники уже долгое время интересуются личной жизнью супружеской пары, ведь артисты уже многие годы вместе, но детьми так и не обзавелись. Если смотреть на других пар украинского шоу-бизнеса, которые воспитывают и активно пополняют свои семьи, то Потап с Настей довольно сильно отстают.

Артист поспешил обрадовать подписчиков и сообщил, что они с женой планируют и очень хотят детей, как минимум пятерых. Но, сейчас их успешная карьера стоит на первом месте.

"И когда высшие силы дадут нам их, тогда все произойдет", - сообщил Потап.

Источник: https://sport.znaj.ua/
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