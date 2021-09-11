Потап не торопится заводить детей с Настей Каменских

Известный украинский продюсер и рэп-исполнитель Алексей Потапенко (Потап), муж певицы Насти Каменских, активно ведет аккаунт и радует поклонников различными публикациями в соцсети Instagram, где за ним следит почти 2 миллиона человек.





На официальной странице шоу "Життя відомих людей" в соцсети Instagram анонсировали новый выпуск с Потапом, который ответил украинцам на важный вопрос, касаемо его будущего с женой Настей Каменских.





Как известно, поклонники уже долгое время интересуются личной жизнью супружеской пары, ведь артисты уже многие годы вместе, но детьми так и не обзавелись. Если смотреть на других пар украинского шоу-бизнеса, которые воспитывают и активно пополняют свои семьи, то Потап с Настей довольно сильно отстают.





Артист поспешил обрадовать подписчиков и сообщил, что они с женой планируют и очень хотят детей, как минимум пятерых. Но, сейчас их успешная карьера стоит на первом месте.





"И когда высшие силы дадут нам их, тогда все произойдет", - сообщил Потап.



