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11 сентября 21, 12:05
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек затмили всех на красной дорожке
Знаменитая пара американских актеров была приглашена на просмотр исторического триллера Ридли Скотта "Последняя дуэль".
52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек в предпоследний вечер международного кинофестиваля прошлись по красной дорожке в нарядах от неподражаемого ливанского дизайнера Georges Hobeika (Джордж Хобейка).
Джей Ло выбрала длинное белое платье в пол. "Изюминкой" образа стало умопомрачительно глубокое декольте, окаймленное крупными камнями, а также высокий разрез с левой стороны.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек затмили всех на красной дорожке Венецианского кинофестиваляВесьма достойно смотрелся рядом с очаровательной Джей Ло ее новый избранник Бен Аффлек. Американский актер и сценарист появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в роскошном черном смокинге.
"Беннифер", как уже успели окрестить пару многочисленные поклонники, держались за руки и мило улыбались друг другу и всем присутствующим на празднике мирового кино.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек затмили всех на красной дорожке Венецианского кинофестиваляОтметим, что Венецианский кинофестиваль 2021 года стартовал 1 сентября, дата завершения – 11 сентября. В последний день международного киносмотра станет известно, кто стал обладателем главного приза фестиваля – "Золотого льва".
Источник: https://showbiz.today.ua/