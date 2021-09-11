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11 сентября 21, 12:07
Победительница шоу "Холостяк" стала ведущей на М2
Даша Ульянова
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С 11 сентября канал украинской музыки М2 запускает новый "самый народный" чарт с практически одноименным названием "Народний хіт"!
Украинский музыкальный канал М2 запускает чарт "Народний хіт". Неожиданно для всех ведущей нового хит-парада стала победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова.

Девушка поделилась своими впечатлениями от новой должности:

Это фантастический опыт и совершенно новая для меня сфера! Хотя я знакома с телевидением, в ходе работы ведущей мне открылись неизвестные, но, на самом деле, очень интересные стороны. Поэтому сейчас осваиваю актерское мастерство и ораторское искусство. Рада присоединиться к дружной семье команды телеканалов М1 и М2! Мне нравиться "рулить" именно народными любимцами среди украинских музыкальных клипов.

Чарт "Народний хіт" с Дашей Ульяновой будет выходить каждую субботу в 18:30 на М2.

Источник: https://hochu.ua/
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