Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 сентября 21, 10:03
Умер знаменитый украинский художник и архитектор
Флориан Юрьев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Юрьев известен украинцам, в частности, по проекту столичной "летающей тарелки" - части здания Института научно-технической экспертизы и информации, расположенной на станции метро "Лыбедская".
В Киеве после продолжительной болезни ушел из жизни украинский художник, архитектор и искусствовед, поэт и ученый, теоретик цветомузыки, мастер скрипичных музыкальных инструментов, заслуженный работник культуры Украины и общественный деятель Флориан Юрьев. Об этом в субботу, 11 сентября, говорится в сообщении Национального художественного музея Украины, организации "Музей современного искусства" в Facebook.

Флориан Ильич был создателем модернистского герба столицы и одной из "визитных карточек" города - Украинского института научно-технической и экономической информации МОН Украины (известной как "Летающая тарелка"), а также и микрорайона Нивки 3, наземной станции метро "Крещатик", ресторана "Метро", и многих других строений столицы. 

"Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником", - отметили его коллеги. 

В общественной организации "Музей современного искусства" рассказали, что архитектор умер рано утром в субботу в кругу близких друзей. Ему было 92 года.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Чем отличались звездные Татьяны в студенческие годы
Украинский продюсер Александр Серый умер из-за COVID-19
Дяде Жоре сделали операцию на сердце
Известный американский актер погиб в авиакатастрофе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Кате Осадчей – 38: малоизвестные факты из жизни ведущей
noimageОгневич заинтриговала подробностями проекта "Холостячка"
Лента новостей