Умер знаменитый украинский художник и архитектор

В Киеве после продолжительной болезни ушел из жизни украинский художник, архитектор и искусствовед, поэт и ученый, теоретик цветомузыки, мастер скрипичных музыкальных инструментов, заслуженный работник культуры Украины и общественный деятель Флориан Юрьев. Об этом в субботу, 11 сентября, говорится в сообщении Национального художественного музея Украины, организации "Музей современного искусства" в Facebook.





Флориан Ильич был создателем модернистского герба столицы и одной из "визитных карточек" города - Украинского института научно-технической и экономической информации МОН Украины (известной как "Летающая тарелка"), а также и микрорайона Нивки 3, наземной станции метро "Крещатик", ресторана "Метро", и многих других строений столицы.





"Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником", - отметили его коллеги.





В общественной организации "Музей современного искусства" рассказали, что архитектор умер рано утром в субботу в кругу близких друзей. Ему было 92 года.



