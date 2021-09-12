Огневич заинтриговала подробностями проекта "Холостячка"

По словам знаменитости, несмотря на свой прошлый опыт с партнерами, она практически ничего не знала об отношениях в паре, рассказывала Огневич у себя на странице в Instagram. Певица заявила, что участие в романтическом реалити ей открыло глаза на многое.





"А еще не знала о том, что говорить "да" нужно гораздо чаще, чем я себе позволяла", – сообщила в фотоблоге Злата.





К слову, организаторы реалити шоу "Холостячка" на канале СТБ сообщили о дате премьеры второго сезона проекта, в котором главной героиней станет певица Злата Огневич. Так, уже 17 сентября в 19:00 состоится долгожданная премьера "Холостячка 2".





Коротко о знаменитости:





Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.





В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.





Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.











