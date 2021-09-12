Кате Осадчей – 38: малоизвестные факты из жизни ведущей

Знаменитость очень редко рассказывает подробности из своей жизни и тщательно скрывает от публики своих сыновей.





Самые интересные факты об Осадчей, о которых мало кто знает.





- Катя родилась в 1983 году в семье генерального директора ПО "Киевприбор" и библиотекаря. У ведущей есть родной брат – он младший ее на несколько лет.





- В школьном возрасте Катя пела и танцевала в хореографическом ансамбле "Соколята".





- В 13 лет начала свою модельную карьеру. Через год она поехала на съемки в Токио, а позже и в Европу (Германию, Францию и Англию). Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.





- Катя заочно окончила исторический факультет Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.





- Осадчая подумывала о журналисткой карьере после окончания модельной школы. Еще будучи беременной первым ребенком в возрасте 19 лет она поняла, что хочет работать на телевидении.





- Прежде чем стать журналистом, Катя начала изучать досконально украинский язык: она занималась с преподавателем произношением, дикцией и постановкой голоса.





- В 2005 году Катя стала ведущей “Светских хроник” на телеканале Тонис, а в 2007 году одной из самых популярных передач – “Светская жизнь”.





- Первым супругом Осадчей был Олег Полищук (депутат “Партии зеленых”). В 2002 году у пары родился сын Илья. Катя была в браке с Олегом 3 года, в 2004 году они официально развелись.





- Со вторым мужем Юрием Горбуновым Осадчая познакомилась на съемках передачи “Голос. Дети-2”. Тогда у них завязался роман. В 2017 году пара поженилась, а 18 февраля 2017 года у них родился сын Иван. В 2021 году у Осадчей и Горбунова родился второй сын Даниил.



