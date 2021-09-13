Бритни Спирс объявила о помолвке

Популярная американская певица Бритни Спирс в воскресенье, 12 сентября, сообщила о помолвке с со своим молодым человеком - фитнес-тренером Сэмом Асгари. Видео с кольцом на безымянном пальце исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.





"Я не могу в это поверить", - подписала ролик певица.





Отметим, 39-летняя Спирс и 27-летний Асгари знакомы около пяти лет. Они впервые встретились на съемках клипа к песне певицы Slumber Party.





Пара объявила о помолвке после решения отца поп-исполнительницы Джейми Спирса прекратить опекунство над дочерью. Он контролирует личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры, с 2008 года.





Соответствующее прошение суд рассмотрит 29 сентября.



