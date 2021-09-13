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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 сентября 21, 13:09
"Танцы со звездами-5": проект покинула первая пара
Иван Люленов и Яна Цибульская
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Прошел второй эфир шоу "Танцы со звездами", который был посвящен теме любви.
На паркет свои номера представили 14 пар-участников, а поддерживала их на звездном балконе певица Ирина Билык.

По результатам оценок судей и телезрителей в зоне риска оказались две пары: Олег Михайлюта и Екатерина Тришина, а также Иван Люленов и Яна Цибульская.

Последние, в итоге покинули шоу. Иван Люленов так растерялся, что смог сказать только "Всем спасибо большое".

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и ее партнер Юрий Мешков исполнили номер в стиле "Бродвей". Оценка жюри - 16 баллов.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио каратист Станислав и Даниэла Преап исполнили румбу. Оценка жюри - 16 баллов.

Певица Lida Lee и танцор Алексей Базела станцевали танго. Оценка жюри - 19 баллов.

Певица Евгения Власова и победитель прошлого сезона "Танцев со звездами" Макс Леонов представили на паркете нежный фокстрот. Оценка жюри - 18 баллов.

Актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина исполнили пасодобль. Оценка жюри - 21 баллов.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар поразили публику зажигательным квик-степом . Оценка жюри - 17 баллов.

Певица Джамала и ее партнер Антон Нестерко станцевали сальсу под песню "Крила". Оценка жюри - 17 баллов.

Актер сериала "След" Алексей Суровцев и танцовщица Маша Колосова удивили зрителей и судей зажигательным диско. Оценка жюри - 12 баллов.

Солист группы KADNAY Дима Каднай и Алина Ли станцевали на паркете аргентинское танго. Оценка жюри - 21 баллов.

Актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджова не смогла выйти на паркет из-за травмы колена. В место нее участие в шоу примет ее коллега по "Женскому кварталу" Александра Машлятина. Вместе с Денисом Самсоном она исполнила венский вальс. Оценка жюри - 15 баллов.

Актер Константин Войтенко и его партнерша Роксолана Маланчук станцевали самбу. Оценка жюри - 16 баллов.

Солист ТНМК Олег Михайлюта и Екатерина Тришина исполнили на паркете контемпорари (современный сценический танец). Оценка жюри - 14 баллов.

Комик "Лиги смеха" Иван Люленов и Яна Цибульская представили на суд зрителей и жюри зажигательный джайв. Оценка жюри - 15 баллов.

Певец MELOVIN и его партнерша Лиза Русина во втором эфире станцевали медленный вальс. Исполнитель также преподнес новый подарок судье Екатерине Кухар - на этот эротические наручники и букет алых роз. Оценка жюри - 13 баллов.

Источник: https://showdream.org/
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