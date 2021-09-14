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14 сентября 21, 13:27
Кейт Хадсон объявила о помолвке
Кейт Хадсон
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Кейт Хадсон за свои 42 года имела бурную личную жизнь. Она встречалась с известными и успешными мужчинами.
Американская актриса оказалась падкая на творческих мужчин: у нее были серьезные отношения в основном с музыкантами.

В 2000 году она вышла замуж за музыканта Криса Робинсона, которому родила сына Райдера. После она состоялась в гражданском браке с Мэттью Беллами, фронтменом группы Muse, — ему она подарила сына Бигама. А с 2016 года у нее серьезные отношения с музыкантом Дэнни Фудзикава. В 2018 году пара стала родителями – у Кейт Хадсон родилась ее первая и единственная дочь Рани Роуз.



И вот спустя пять лет отношений влюбленные решили, наконец, пожениться. Об этом актриса рассказала в личном аккаунте в Инстаграм. Она опубликовала совместное с любимым фото, на котором можно увидеть обручальное кольцо.

"Поехали", — отметила в публикации Кейт Хадсон.



Поклонники предчувствуют, что свадьба будет поистине роскошная. После рождения третьего ребенка актриса активно работала над собой: соблюдала диету, занималась с персональным тренером и пришла в форму. Она стала выглядеть даже лучше, чем до беременности. Не трудно представить, что в свадебном платье артистка будет великолепна.



Источник: https://showbiz.today.ua/
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