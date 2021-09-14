Регина Тодоренко сделала милое селфи с сыном

5 декабря 2018 года артистка родила мальчика, которого назвали Михаилом. С этих пор 31-летней знаменитости пришлось отказаться от путешествий и посвятить себя семейной жизни.





На днях Регина поделилась со своей Instagram-аудиторией селфи с подросшим сыном. На фото можно увидеть семейный лук Тодоренко и маленького Михаила Владиславовича (как его назвала ведущая под постом). Одинаковые осенние плащи бежевого цвета умилили подписчиков, вызвав бурные обсуждения семьи под кадрами.













"Какой маленький модник", "Модный пацан", "Отличный family look получился", "Вау, такие модные", "Какой же он стильный, сладкий парень", - выразили восхищение фолловеры.





На следующей фотографии в подборке, Михаил позирует с булкой в руках. Поклонники назвали его Шерлоком Холмсом, сравнив стиль маленького блондина и детектива, созданного Артуром Конаном Дойлом.











