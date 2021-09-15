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15 сентября 21, 12:55
В Украине выбрали "Тата року 2021": кто стал лучшим
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Музыкант воспитывает троих детей.
В Киеве прошла ежегодная премия "Тато року", которая призвана рассказать всей стране о лучших отцах Украины. В 2021 году за престижное звание в девяти категориях боролись самые успешные мужчины. В номинации "Тато в шоу-бізнесі" победил многодетный отец Тарас Тополя.

Фотографией с наградой поделились коллеги музыканта из группы "Антитела" на странице в Instagram. "Пример для всех отцов Украины! Гордимся!", - отметили участники коллектива.



В "сториз" можно увидеть фрагмент вручения награды с речью победителя. "Я, как человек, который пропагандирует партнерские отношения, первое, что хочу сказать: Я, как отец, не могу полноценно утвердиться без своей любимой жены Алены (певица Alyosha - ред.), которая сегодня здесь в зале. То есть, "Тато року" здесь и "Мама року". Она также гастролирующий артист, и также меня понимает, как и я ее", - сказал со сцены лидер группы "Антитела".



Вместе с Тарасом Тополей за победу в категории "Тато в шоу-бізнесі" боролись такие знаменитые папы: Григорий Решетник, Влад Яма, MONATIK, Анатолий Анатолич, Артем Гагарин, Сергей Бабкин и Сергей Кузин.

Источник: https://apostrophe.ua/
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