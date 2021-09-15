Настя Каменских похвасталась новой наградой

Известная певица NK (Настя Каменских), которая снялась в образе королевы вечеринки, похвасталась новой наградой. В воскресенье, 12 сентября, состоялась церемония награждения National Bloggers Awards. Наградами отметили лучших блогеров Украины. Одна из наград досталась и Насте Каменских. Она получила награду в номинации Tik-Tok Трек 2021 года.





Как круто и невероятно приятно, что мой Elefante все так же качает и нравится вам! И что вчера на премии National Bloggers Awards он завоевал награду Tik-Tok Трек 2021 года. Спасибо всем, кто продолжает любить и поддерживать меня и мое творчество!

— написала теплые слова NK.





На церемонии Настя появилась в черном брючном комбинезоне с перьями, черных туфлях-лодочках и эффектным вечерним макияжем.





















Кроме Насти награды получили ее коллеги по шоу-бизнесу, а также популярные блогеры. Так, блогером года назван Никита Добрынин, блогеркой — Таня Парфильева, медиаблогером — Надя Дорофеева, тревел-блогером в Instagram — Антон Птушкин. Надя Дорофеева также получила номинацию "Звезда" TikТok, Маша Ефросинина — лучший интервьюер на You-Tube, You-Tube блогер года и лучший You-Tube тревел блогер — Антон Птушкин.



