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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 сентября 21, 11:34
В доме Арианы Гранде арестовали фаната с ножом
Ариана Гранде
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Мужчину арестовали, когда он приблизился к дому Арианы Гранде в Голливудских холмах.
Навестить певицу он решил в середине ночи, а когда охранники попросили его убраться — обнажил нож.

23-летнего Аарона Брауна обвиняют в уголовном преступлении, которое он совершил в два часа ночи в пятницу на территории дома Арианы.

Мужчина сначала попросил встречи с певицей, затем охранники отказали и угрожали его избить, после чего Браун достал нож. И охрана вызвала полицию, которая арестовала непрошенного визитера.

Неизвестно была ли Ариана дома во время инцидента. Но даже если и была, все утверждают, что она не выходила из дома ни в начале ссоры Брауна с охранниками, ни по приезду полиции. Об этом источники рассказали TMZ.

Было ли это покушение на звезду, неизвестно. Но представители Арианы сообщают, что она подала заявление в суд на временный запретительный судебный приказ против Аарона Брауна и ее пожелание было удовлетворено еще до слушания дела.

Источник: https://newsyou.info/
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