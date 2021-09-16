В доме Арианы Гранде арестовали фаната с ножом

Навестить певицу он решил в середине ночи, а когда охранники попросили его убраться — обнажил нож.





23-летнего Аарона Брауна обвиняют в уголовном преступлении, которое он совершил в два часа ночи в пятницу на территории дома Арианы.





Мужчина сначала попросил встречи с певицей, затем охранники отказали и угрожали его избить, после чего Браун достал нож. И охрана вызвала полицию, которая арестовала непрошенного визитера.





Неизвестно была ли Ариана дома во время инцидента. Но даже если и была, все утверждают, что она не выходила из дома ни в начале ссоры Брауна с охранниками, ни по приезду полиции. Об этом источники рассказали TMZ.





Было ли это покушение на звезду, неизвестно. Но представители Арианы сообщают, что она подала заявление в суд на временный запретительный судебный приказ против Аарона Брауна и ее пожелание было удовлетворено еще до слушания дела.



