Ирина Шейк прокомментировала роман с Канье Уэстом

После того как Канье Уэст и Ким Кардашьян заявили о разводе, у фанатов пары постоянно появлялись догадки об их новых отношениях. Так, в мае этого года Канье заподозрили в романтических отношениях с Ириной Шейк — рэпер отпраздновал свой день рождения в компании модели, а Ким Кардашьян и вовсе одобрила роман звезд.





Однако и догадки фанатов, и рассказы инсайдеров в СМИ за все это время знаменитости ни разу не прокомментировали. Теперь же в интервью журналу HighStyle Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом. От четкого "да" или "нет" модель ушла, ответив достаточно лакончино:





Завтра поползут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, и? А послезавтра это будет кто-то другой. В моей личной жизни всегда что-то происходит, я просто держу это при себе,

— ответила Шейк.





Свою таинственность модель объясняет русскими корнями. По словам девушки, она привыкла скрывать подробности личной жизни, создавая иллюзию таинственности.





Моя бабушка была секретным агентом во время Второй мировой войны. Я считаю, что личная жизнь должна быть частной. Ирина КГБ-стайл,

— говорит модель.



