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17 сентября 21, 13:41
Ирина Шейк прокомментировала роман с Канье Уэстом
Ирина Шейк
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Хотя модель все же не отступила от тактики оставаться загадочной в глазах публики.
После того как Канье Уэст и Ким Кардашьян заявили о разводе, у фанатов пары постоянно появлялись догадки об их новых отношениях. Так, в мае этого года Канье заподозрили в романтических отношениях с Ириной Шейк — рэпер отпраздновал свой день рождения в компании модели, а Ким Кардашьян и вовсе одобрила роман звезд.

Однако и догадки фанатов, и рассказы инсайдеров в СМИ за все это время знаменитости ни разу не прокомментировали. Теперь же в интервью журналу HighStyle Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом. От четкого "да" или "нет" модель ушла, ответив достаточно лакончино:

Завтра поползут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, и? А послезавтра это будет кто-то другой. В моей личной жизни всегда что-то происходит, я просто держу это при себе,
— ответила Шейк.

Свою таинственность модель объясняет русскими корнями. По словам девушки, она привыкла скрывать подробности личной жизни, создавая иллюзию таинственности.

Моя бабушка была секретным агентом во время Второй мировой войны. Я считаю, что личная жизнь должна быть частной. Ирина КГБ-стайл,
— говорит модель.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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