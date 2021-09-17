Потап рассказал об отношениях Каменских с его экс-супругой

Рэпер Потап, который рассказал, как боролся с ухажерами Насти Каменских, пролил свет на отношения его возлюбленной и бывшей супруги Ирины Горовой. Об этом Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) рассказал в интервью "КП в Украине".





По словам Потапа, дружба между нынешней и бывшей супругами была бы для него чем-то не нормальным, но сегодняшние отношения Насти и Ирины его устраивают.





Меня устраивает их общение между собой. Мне кажется, если первая жена будет дружить с моей настоящей супругой, это не очень правильно. Должны быть точно не "военные действия", но не дружба. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом,

— рассказал Потап.





Отметим, что Потап и Ирина Горовая состояли в браке 15 лет и официально развелись в 2016 году. Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в 2019 году.



