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17 сентября 21, 13:44
Потап рассказал об отношениях Каменских с его экс-супругой
Потап
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Рэпер Потап также высказался, какие отношения, по его мнению, должны быть между девушками.
Рэпер Потап, который рассказал, как боролся с ухажерами Насти Каменских, пролил свет на отношения его возлюбленной и бывшей супруги Ирины Горовой. Об этом Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) рассказал в интервью "КП в Украине".

По словам Потапа, дружба между нынешней и бывшей супругами была бы для него чем-то не нормальным, но сегодняшние отношения Насти и Ирины его устраивают.

Меня устраивает их общение между собой. Мне кажется, если первая жена будет дружить с моей настоящей супругой, это не очень правильно. Должны быть точно не "военные действия", но не дружба. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом,
— рассказал Потап.

Отметим, что Потап и Ирина Горовая состояли в браке 15 лет и официально развелись в 2016 году. Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в 2019 году.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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