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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 сентября 21, 09:21
Кому отказалась дать розу "холостячка" Злата Огневич
холостячка Злата Огневич
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Певица намекнула, что Макс Ежов пришел на проект не за ее сердцем, а для пиара.

Покорять сердце певицы "Холостячки" Златы Огневич пришел партнер Леси Никитюк в "Танцах со звездами" Максим Ежов, однако розу не получил. Общение сразу не задалось, поскольку Злата заподозрила Максима в пиаре.

25-летний Ежов пришел на первую вечеринку в венецианской маске и закружил Огневич в танце. Певица сразу же позвала его на разговор и в лоб спросила, зачем он пришел на проект. Это задело Максима.

- Я шоумен, но я пришел к Злате. Зачем оно мне надо? Я медийный человек. Я вхожу в ТОП-40 лучших танцоров страны. Моя цель - реально построить отношения, - сказал Макс за кадром.

Максим писал Злате Огневич сообщения в директ Инстаграма, но певица воспринимала их как стеб и подколки. Ежов считает, что подходит певице, поскольку он не будет "пилить" ее из-за постоянных репетиций и гастролей.

- Ты не думаешь, что это too much два артиста в семье?, - спросила, в свою очередь, Огневич.

Максим на это ответил, что получает второе высшее образование и собирается работать дипломатом.

- То он рассказывает, что бросает карьеру артиста ради карьеры дипломата, то говорит, что с трудом отпросился у Поляковой (Ежов танцует в балете певицы - Ред.) на это шоу. В общем, его бросает со стороны в сторону. Мне кажется, что он не готов бороться за мое сердце, - ответила Злата. 

В итоге Максим Ежов не получил розу от Златы Огневич и покинул шоу после первой вечеринки.

Макс Ежов не получил розу от Златы. Фото: пресс-служба
kp.ua
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