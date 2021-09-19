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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 сентября 21, 12:34
Мейхер взволновала новыми кадрами
Надежда Мейхер
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Знаменитость показала себя в откровенном наряде и соблазнительно позировала на камеру в живописном месте.
Украинская актриса и певица Надежда Мейхер ошеломила поклонников кадрами с новой фотосессии. В Instagram звезда опубликовала несколько черно-белых снимков, на которых предстала в соблазнительном образе.

Мейхер позировала в поле. На ней было облегающее светлое платье с глубоким декольте, прикрытым сеточкой. Также знаменитость дополнила свой образ пиджаком строгого кроя. 

Надя распустила волосы, которые раздувал ветер, и похвасталась несколькими кольцами с огромными камнями. 

"Так долго скорбь моя была нема! О дайте, дайте мне сойти с ума. Любовь с рассудком здравым несовместны...", - лирически подписала фото Мейхер.







Источник: https://korrespondent.net/
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