Мейхер взволновала новыми кадрами

Украинская актриса и певица Надежда Мейхер ошеломила поклонников кадрами с новой фотосессии. В Instagram звезда опубликовала несколько черно-белых снимков, на которых предстала в соблазнительном образе.





Мейхер позировала в поле. На ней было облегающее светлое платье с глубоким декольте, прикрытым сеточкой. Также знаменитость дополнила свой образ пиджаком строгого кроя.





Надя распустила волосы, которые раздувал ветер, и похвасталась несколькими кольцами с огромными камнями.





"Так долго скорбь моя была нема! О дайте, дайте мне сойти с ума. Любовь с рассудком здравым несовместны...", - лирически подписала фото Мейхер.



























