Дзидзьо подарил экс-жене квартиру

Дом в селе Подгорцы расположен у озера, вокруг природа и свежий воздух. Отметим, что цены в этом комплексе за жилье варьируются от 2,13 грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.





“Это очень красивая квартира, чрезвычайная, ты выходишь — и видно озеро. Это 150 квадратов. И я отдаю ее Ярославе”, — рассказал знаменитость в программе “Звездный путь”.





Впрочем, артист отметил, что ни о каком примирении с бывшей не может быть и речи. Также он добавил, что сейчас его сердце свободно.





“Сейчас сам. На самом деле, мы друг друга любим, уважаем, это основное. Это стало лишь для того, потому что это в трендах так делать. Я нигде плохого ничего о SLAVIA не говорил”, — добавил исполнитель.



