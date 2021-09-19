Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 сентября 21, 12:52
Дзидзьо подарил экс-жене квартиру
Дзидзьо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо, который недавно приобрел квартиру под Киевом, поделился, что подарил ее бывшей жене.
Дом в селе Подгорцы расположен у озера, вокруг природа и свежий воздух. Отметим, что цены в этом комплексе за жилье варьируются от 2,13 грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

“Это очень красивая квартира, чрезвычайная, ты выходишь — и видно озеро. Это 150 квадратов. И я отдаю ее Ярославе”, — рассказал знаменитость в программе “Звездный путь”.

Впрочем, артист отметил, что ни о каком примирении с бывшей не может быть и речи. Также он добавил, что сейчас его сердце свободно.

“Сейчас сам. На самом деле, мы друг друга любим, уважаем, это основное. Это стало лишь для того, потому что это в трендах так делать. Я нигде плохого ничего о SLAVIA не говорил”, — добавил исполнитель.

Источник: https://golos.ua/
Ещё по теме:
DZIDZIO разводится с певицей SLAVIA
Андре Тан разводится с женой спустя 9 лет брака
Комаров впервые отправился в экспедицию с молодой женой
Ольга Фреймут рассказала о невероятном подарке мужа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Солистка группы KAZKA рассказала о новом романе
noimageМейхер взволновала новыми кадрами
noimageКому отказалась дать розу "холостячка" Злата Огневич
Лента новостей