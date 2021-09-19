Солистка группы KAZKA рассказала о новом романе

После того, как у артистки в 23 года была безответная влюбленность, знаменитость сообщила, что вновь испытывает влечение.





По словам Зарицкой, она не готова говорить о своем избраннике подробности, однако заверила, что он не с шоу-бизнеса, рассказывала Александра в программе "Зірковий шлях". Судя по всему, артистка в отношениях с новый возлюбленным не так давно, поэтому она не знает "что будет дальше".





"Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такое мечтательно-влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет дальше", – говорила певица.





Ранее Зарицкая встречалась с парнем из Латвии, имя которого не называла. Она познакомилась с ним на фестивале Sziget возле Будапешта. Однако позже пара рассталась из-за того, что у певицы карьера была на первом месте.





Коротко о знаменитости:





Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор". В 2018 году коллектив принял участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место.



