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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 сентября 21, 12:08
Bloomberg обнародовал рейтинг самых богатых семей мира
Walmart
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За предыдущий год состояние 25 самых богатых семейств планеты возросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%.
Агентство Bloomberg составило список 25 богатейших семей мира по состоянию на конец 2020 года и опубликовало его в субботу, 18 сентября.

Согласно рейтингу, первую строчку занимает американская семья Уолтонов, которая владеет крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Состояние лидеров за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда.
На втором месте расположилось семейство Марсов, владеющее производителем шоколадных батончиков Mars. Его состояние достигло 141,9 миллиарда долларов.

Тройку лидеров с состоянием в 111,6 миллиарда закрывает французская семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes.

По данным издания, за 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%.

Источник: https://korrespondent.net/
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