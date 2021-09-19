Bloomberg обнародовал рейтинг самых богатых семей мира

Агентство Bloomberg составило список 25 богатейших семей мира по состоянию на конец 2020 года и опубликовало его в субботу, 18 сентября.





Согласно рейтингу, первую строчку занимает американская семья Уолтонов, которая владеет крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Состояние лидеров за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда.

На втором месте расположилось семейство Марсов, владеющее производителем шоколадных батончиков Mars. Его состояние достигло 141,9 миллиарда долларов.





Тройку лидеров с состоянием в 111,6 миллиарда закрывает французская семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes.





По данным издания, за 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%.



