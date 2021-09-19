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19 сентября 21, 13:06
Звезда "Наследников" Киран Калкин стал отцом во второй раз
Киран Калкин
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В семье актера из сериала "Наследники" Кирана Калкина случилось радостное событие: он стал отцом во второй раз.
Брат звезды фильма "Один дома" Маколея Калкина Киран и его супруга Джэзз Чартон снова стали родителями. Рождение малыша пара скрывала один месяц.

О пополнении в семействе сообщила жена актера у себя в Instagram-аккаунте. Джэзз опубликовала серию снимков с младенцем и дочерью Кинси Сиу, которой 13 сентября исполнилось 2 года. 

Один месяц с нашим идеальным человечком 8.17.21,
— подписала она фото.



Пол и имя ребенка молодая мама решила не раскрывать.







Напомним, бывшая модель Чартон и Киран поженились в 2013-м году. 

Источник: https://hochu.ua/
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