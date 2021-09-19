Звезда "Наследников" Киран Калкин стал отцом во второй раз

Брат звезды фильма "Один дома" Маколея Калкина Киран и его супруга Джэзз Чартон снова стали родителями. Рождение малыша пара скрывала один месяц.





О пополнении в семействе сообщила жена актера у себя в Instagram-аккаунте. Джэзз опубликовала серию снимков с младенцем и дочерью Кинси Сиу, которой 13 сентября исполнилось 2 года.





Один месяц с нашим идеальным человечком 8.17.21,

— подписала она фото.













Пол и имя ребенка молодая мама решила не раскрывать.





























Напомним, бывшая модель Чартон и Киран поженились в 2013-м году.



