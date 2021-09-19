Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор поразили честным снимком

46-летняя Дрю Бэрримор и 49-летняя Кэмерон Диаз, которые вместе снялись в культовом фильме "Ангелы Чарли", на днях встретились и опубликовали фото с девичьих посиделок.





Звезды Голливуда после съемок стали лучшими подружками. И это трогает их фанатов.





Но еще больше их приятно поражает то, что ни Кэмерон, ни Дрю не поддаются современным веяниям и не портят лицо уколами красоты. Так, на снимке можно заметить их морщины и другие проявления "взросления". Вместе с сияющими от счастья улыбками. Но в этом же и шарм, правда?











