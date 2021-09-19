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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 сентября 21, 13:16
Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор поразили честным снимком
Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор
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Сеть в восторге от красивого и естественного старения голливудских красавиц.
46-летняя Дрю Бэрримор и 49-летняя Кэмерон Диаз, которые вместе снялись в культовом фильме "Ангелы Чарли", на днях встретились и опубликовали фото с девичьих посиделок.

Звезды Голливуда после съемок стали лучшими подружками. И это трогает их фанатов.

Но еще больше их приятно поражает то, что ни Кэмерон, ни Дрю не поддаются современным веяниям и не портят лицо уколами красоты. Так, на снимке можно заметить их морщины и другие проявления "взросления". Вместе с сияющими от счастья улыбками. Но в этом же и шарм, правда?



Источник: https://kinoafisha.ua/
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