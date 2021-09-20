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20 сентября 21, 11:27
Григория Чапкиса "оживили" в эфире "Танцев со звездами"
Григорий Чапкис
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Легендарный танцовщик и хореограф, судья танцевального шоу "выступил" на шоу.

Вечером 19-го сентября в  эфире шоу "Танцы со звездами" показали особый номер: ряд пар разного возраста посвятили свое выступление Григорию Чапкису - человеку, жизнь которого ассоциировалось со словом "танец".

Начался специальный трибьют-номер с выступления раз юных танцоров. После к ним присоединились взрослые. А потом на сцене появился, воссозданный при помощи специальный технологий, и сам маэстро. Его появление все участники танцевального шоу встретили овациями.

Легендарного танцовщика не стало 13 июня на 92-м году жизни. Он танцевал с детства, а профессиональную карьеру начал в 16 лет. Долгое время выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского, с которым осуществил около 70 гастрольных зарубежных поездок. В 1988-1990 годах жил в Италии. Григорий Чапкис был несколько раз судьей шоу "Танцы со звездами": в 2006-2007 годах и в 2019-2020 годах. 

- Идея этого номера родилась задолго до начала сезона. Номер-трибьют мы хотели сделать в эфире "Год, изменивший нашу жизнь", потому что этот год изменил жизнь нашего проекта. И мы решили не просто сделать танцевальный номер, а совместить его с инновациями, потому что Григорий Николаевич, не взирая на свой элегантный возраст, был очень современным человеком -  открытым ко всему новому, - прокомментировал номер продюсер Big Entertainment Shows Владимир Завадюк. 

Это не первый раз, когда в Украине "оживляют" легендарного артиста. Впервые это произошло на концерте, посвященном Дню независимости на Олимпийском. На нем спел Кузьма Скрябин, погибший в 2015-м году в ДТП. По словам мамы артистка, в тот момент, когда ее сын появился на сцене, было "фантастическое ощущение". 


Легендарный хореограф Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года. До этого он был членом жюри “Танцев со звездами” в 1-3 и 7-8 сезонах.
kp.ua
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