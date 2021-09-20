Адель подтвердила роман со спортивным агентом

Популярная певица Адель подтвердила отношения с американским спортивным агентом Ричем Полом. Звезда опубликовала в Instagram серию снимков со свадьбы игрока NBA Энтони Дэвиса, среди которых оказался кадр с новым возлюбленным.





Пост она сопроводила эмодзи в виде сердца.





Для торжественного мероприятия Адель выбрала кутюрное платье Schiaparelli из черного бархата с оригинальной линией декольте и рукавами из воздушной тафты.





























Первые слухи об отношениях пары появились летом, когда Адель и Рич вместе появилась на баскетбольном матче в Фениксе. Затем они попали в объективы папарацци на свидании в Нью-Йорке.





Бойфренд певицы – успешный спортивный агент. Он является основателем спортивного агентства Klutch Sports Group, которое представляет выдающихся звезд NBA, таких как Леброн Джеймс, а также игроков Национальной футбольной лиги США.





О его личной жизни известно немного: Рич никогда не был женат, однако имеет троих детей. Адель воспитывает восьмилетнего сына Анджело от бывшего супруга.



