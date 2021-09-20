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20 сентября 21, 13:06
Адель подтвердила роман со спортивным агентом
Популярная певица Адель подтвердила отношения с американским спортивным агентом Ричем Полом. Звезда опубликовала в Instagram серию снимков со свадьбы игрока NBA Энтони Дэвиса, среди которых оказался кадр с новым возлюбленным.
Пост она сопроводила эмодзи в виде сердца.
Для торжественного мероприятия Адель выбрала кутюрное платье Schiaparelli из черного бархата с оригинальной линией декольте и рукавами из воздушной тафты.
Первые слухи об отношениях пары появились летом, когда Адель и Рич вместе появилась на баскетбольном матче в Фениксе. Затем они попали в объективы папарацци на свидании в Нью-Йорке.
Бойфренд певицы – успешный спортивный агент. Он является основателем спортивного агентства Klutch Sports Group, которое представляет выдающихся звезд NBA, таких как Леброн Джеймс, а также игроков Национальной футбольной лиги США.
О его личной жизни известно немного: Рич никогда не был женат, однако имеет троих детей. Адель воспитывает восьмилетнего сына Анджело от бывшего супруга.
Источник: https://korrespondent.net/