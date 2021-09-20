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20 сентября 21, 14:11
Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о своей дочери
51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая весной сообщила о том, что стала мамой, в интервью ВВС призналась, что ее дочь растет спокойной и не доставляет хлопот.
"Она чудесная. Уже очень независимая, умная, внимательная, спит по 12 часов в день. Она хорошая девочка", – отметила Наоми. Больше никаких подробностей о ребенке она не раскрыла.
Как известно, Кэмпбелл прячет ребенка, рожденного суррогатной матерью, от посторонних глаз и пока что ни разу не показала лицо девочки, ограничиваясь снимками босых детских ножек или в фирменных туфельках от мировых брендов.
По словам инсайдеров, малышку она воспитывает вместе с бойфрендом-миллионером, имя которого тоже держит в секрете, и папарацци до сих пор так и не выяснили, кто же занял сердце "черной пантеры".
Источник: https://focus.ua/