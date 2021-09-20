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20 сентября 21, 14:19
Тина Кароль показала редкие фото с мамой
Тина Кароль
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Певица предпочитает держать свои отношения с семьей в секрете.
Тема семьи — излюблена поклонниками звезд. Но несмотря на ажиотаж вокруг подобной информации, многие знаменитости предпочитают личное держать в секрете. Так, Тина Кароль лишь изредка в сторис может опубликовать фото или видео с сыном Вениамином, а родители — весьма редкие гости в ее Instagram.  Однако в каждом правиле есть исключения, и встреча с мамой не осталась незамеченной для аудитории артистки.

В своем блоге украинская певица показала, как провела время с близким человеком, опубликовав уникальные кадры. Фанатам Тины удалось увидеть, как сейчас выглядит ее мама. Светлана Либерман позировала с кусочком торта в руках, в котором разместилась праздничная свеча. 



После этого Кароль разместила редкое совместное фото с мамой. Она сделала селфи во время прогулки, для которой выбрала удобный наряд и сделала минималистичный макияж. Светлана в свою очередь встретилась с дочерью в сером костюме. Вероятно, они совместно праздновали день рождения женщины. Ранее в интервью артистка признавалась, что встречаться с родителями и родственниками ей удается крайне редко из-за плотного графика и разных взглядов на жизнь.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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