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21 сентября 21, 10:39
Вакарчук впервые прокомментировал рождение сына
Украинский певец Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение сына. Во время концерта во Львове фронтмен Океана Эльзы заявил ТСН, что не хочет афишировать жизнь ребенка.
Отмечается, что информацию о матери ребенка, которой якобы является 39-летняя генеральный продюсер украинского продакшена Евгения Яцута, артист не подтвердил.
"В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают", – подчеркнул певец.
Источник: https://korrespondent.net/