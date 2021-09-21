Украинский певец Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение сына. Во время концерта во Львове фронтмен Океана Эльзы заявил ТСН, что не хочет афишировать жизнь ребенка.





Отмечается, что информацию о матери ребенка, которой якобы является 39-летняя генеральный продюсер украинского продакшена Евгения Яцута, артист не подтвердил.





"В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают", – подчеркнул певец.



