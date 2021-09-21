Джей Ло и Бен Аффлек дали совместное интервью

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек дали первое совместное интервью после возобновления романа. Статья, которую выпустило издание Adweek, посвящена успешной карьере и предпринимательской деятельности Джей Ло.





Как пишет еженедельник, звезда добилась ошеломительного успеха в музыке, на телевидении, в кино и доказала, что "действительно может все". За годы в шоу-бизнесе Дженнифер получила десятки наград, создала бьюти-бренд и вдохновила миллионы женщин. Кроме того, она является заботливой матерью и активно поддерживает латиноамериканское сообщество.





В беседе с журналисткой еженедельника Аффлек выразил восхищение своей возлюбленной и подчекрнул, что множество представительниц разных культур и наций видят в ней пример сильной женщины.





"Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Самое большое, что я могу сделать как художник – снимать фильмы, которые трогают людей. Дженнифер вдохновила огромную группу людей почувствовать, что они заняли свое "место за столом" в этой стране. Такого эффекта мало кто добивался и я никогда не смогу сделать то же самое, но я это поддерживаю, уважаю и восхищаюсь этим", – заявил Бен.





Сама Лопес рассказала о своей благотворительной инициативе в поддержку латиноамериканских предпринимателей. Она подчеркнула, что хочет дать людям возможность улучшить свою жизнь.





"Я хочу сосредоточиться на женщинах, сосредоточиться на семьях, латиноамериканском сообществе и цветных женщинах, и особенно на предпринимателях, потому что я действительно чувствую, что они особенные люди. Они артисты в бизнесе – они могут изменить мир множеством способов", – указала певица.





Она также отметила, что всегда гордилась своим происхождением и не скрывала его.





"Помню, как в самом начале своей карьеры я начала сотрудничать с брендами L'Oréal и Louis Vuitton. Тогда музыканты не занимались такими вещами – считалось, что это табу. Но для меня было важно, чтобы люди увидели на плакатах простую латиноамериканскую девушку", – призналась Лопес.





Напомним, возобновление романа с Беном Дженнифер подтвердила в свой день рождения, опубликовав фото, на котором они целуются.





Первым официальным мероприятием, которое Лопес и Аффлек посетили как пара, стал Венецианский кинофестиваль.



































