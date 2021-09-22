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22 сентября 21, 13:20
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей"
Уилли Гарсон
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Уилли Гарсон долгое время боролся с онкологическим заболеванием, однако точная причина его смерти пока неизвестна.
Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил его приемный сын Нэйтен в Instagram.
 
"Покойся с миром, папа. Я так рад, что ты разделил со мной все свои путешествия и смог многого достичь. Я так горжусь тобой", – написал он.







Причина смерти актера неизвестна. Как пишут СМИ, Гарсон боролся с онкологическим заболеванием.

Уилли играл Стэнфорда Блэтча – лучшего друга героини Сары Джессики Паркер в оригинальном сериале Секс в большом городе и двух одноименных фильмах. Он также успел сняться в нескольких сценах продолжения сериала.





Помимо этого Уилли известнен по сериалам Белый воротничок, Друзья, Твин Пикс, а также фильмам День сурка, Быть Джоном Малковичем, Скала и других. Всего на счету актера порядка 160 ролей в различных сериалах и кино.
 
О личной жизни Гарсона известно мало. В 2009 году он усыновил мальчика Нейтена, которому тогда было семь лет. Сына актер воспитывал самостоятельно.

Источник: https://korrespondent.net/
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