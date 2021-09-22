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22 сентября 21, 14:00
В имении Уилла Смита произошел пожар
В имении актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит в Калифорнии произошел пожар. Об этом сообщило издание Page Six.
Отмечается, что в понедельник, 20 сентября, очевидцы заметили, как на территорию поместья в Калабасасе въехали две машины скорой помощи, пожарная машина и несколько других автомобилей.
Анонимный свидетель утверждает, что причиной инцидента стало возгорание в одном из строений имения, которое вызвало сильное задымление.
Одному пострадавшему понадобилась медицинская помощь на месте.
Представители семьи Смит пока никак не прокомментировали произошедшее.
В 2011 году голливудская чета выставляла поместье площадью более 60 гектаров, на продажу за 42 миллиона долларов, но в итоге оставила его себе.
А в 2018 году имение чуть не сгорело в результате масштабных лесных пожаров, которые охватили Калифорнию. Тогда Смитам пришлось эвакуироваться.
Источник: https://korrespondent.net/