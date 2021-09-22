Питт выдвинул против Джоли новые громкие обвинения

Брэд Питт вынужден снова обратиться в суд из-за поведения Анджелины Джоли. В особенности это касается отказа знаменитости продавать поместье во Франции на выгодных ему условиях. Такую информацию сообщает dailymail.





По мнению артиста, бывшая жена специально устраивает всяческие помехи разделу имущества, чтобы воспользоваться этим положением. Стоит отметить, что поместье Château Miraval стоит 164 миллиона долларов.





Сейчас Анджелина пытается продать свои 40% акций на собственность, не учитывая интересы своего бывшего мужа.





В исковом заявлении Питта подмечено, что Джоли не учитывает количество средств, которые вложил в поместье сам Питт. Причем в течение последних четырех лет компания Джоли систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера.





Такой поступок, по мнению инсайдеров, поразил актера, и он даже назвал Джоли мстительной, осудив ее действия.



