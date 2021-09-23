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23 сентября 21, 12:39
Светлана Тарабарова впервые показала дочь
Светлана Тарабарова
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Сегодня дочери украинской певицы Светланы Тарабаровой исполняется годик. В честь праздника артистка опубликовала несколько фото малышки.
Певица ранее если и публиковала фото дочки, то только со спины. Теперь же Светлана решила познакомить подписчиков с дочкой Машей. Она впервые показала дочь.

Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год! – подписала артистка снимки в Instagram.





Подписчики в комментариях умились фото именинницы и отметили, что Маша очень похожа на старшего брата – Ивана.

"Они одинаковые с Иваном. Это супер! Пусть будет здоровой и счастливой. Всего наилучшего !!!"
"Поздравляю маленькую красавицу. Пусть растет здоровой, умной, счастливой девочкой. Маленькая копия Ивана"
"Поздравляем красавицу. Очень с братом похожи"


 
Ранее певица рассказывала, что имя для малышки выбрали не просто так, а идея назвать дочь Машей появилась во время поездки в Барселону.

Барселона, 21 января 2020 – мы, такие счастливые (несмотря на ураган и шторм, помните новости?), на экскурсии по величественному Sagrada Família. И у статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею: "Кажется мы станем родителями во второй раз". А он мне: "Да! И дочку Машей назовем". А я ему отвечаю: "Согласна!" Это единственное имя, которое мне нравится для дочери, – делилась Светлана Тарабарова.

Источник: https://stars.segodnya.ua/
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