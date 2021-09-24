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Шоу-бизнес
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24 сентября 21, 11:58
Эктор Хименес-Браво о причине расставания с возлюбленной
Эктор Хименес-Браво
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В это трудно поверить, но канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, расстался со своей украинской возлюбленной после длительных отношений.
Причиной расставания стало нежелание любимой стать публичным человеком. Об он сообщил на своей официальной страничке в Instagram.

В своем микроблоге Эктор Хименес-Браво выложил видео, на котором поделился своим опытом отношений и тяжелым разрывом.

"Когда-то я рассказывал о том, что у меня были длительные отношения. В тот момент я был счастлив и очень любил эту девушку".

"Но девушка была не готова к медийности. О нас начали писать СМИ и она поставила мне выбор: отношения или работа. В итоге, мы расстались", - с грустью рассказал шеф-повар.

"Я сейчас счастлив, на тот момент было очень больно, но я сейчас счастлив. И всегда я думаю о том, что всё будет хорошо", - поделился Эктор Хименес-Браво.

Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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