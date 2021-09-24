Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет в Нью-Йорке

Меган Маркл и принц Гарри публично вышли в свет по прибытию в Нью-Йорк. Супруги запланировали встречу с мэром города и губернатором штата, но на пути встретили множество папарацци. Об этом сообщает издание People.





На встречу во Всемирном торговом центре 1 мэр города Билл де Блазио прибыл со своей супругой и детьми. Помимо этого там присутствовал губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Герцоги же были без своих наследников Арчи и малышки Лилибет. Неизвестно, пара приехала с детьми или же они остались в их особняке в Беверли-Хиллз.





Пара приехала в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на субботнем концерте Global Citizen Live, который состоится в Центральном парке. Цель события — продолжить неотложную работу с мировыми лидерами в стремлении обеспечить глобальное равенство в обеспечении вакцин, чтобы положить конец пандемии COVID-19 для всех и везде,

— говорится в пресс-релизе Global Citizen.





Для выхода Меган Маркл выбрала осенний аутфит, который состоял из черного гольфа и брюк, а также синего пальто и туфель на шпильке. Волосы герцогиня Сассекская завязала сзади, а на лице сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Принц Гарри в свою очередь остановился на классическом черном костюме и белой рубашке.



























