Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 сентября 21, 12:14
Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это первый совместный выход пары после рождения дочери Лилибет.
Меган Маркл и принц Гарри публично вышли в свет по прибытию в Нью-Йорк. Супруги запланировали встречу с мэром города и губернатором штата, но на пути встретили множество папарацци. Об этом сообщает издание People.

На встречу во Всемирном торговом центре 1 мэр города Билл де Блазио прибыл со своей супругой и детьми. Помимо этого там присутствовал губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Герцоги же были без своих наследников Арчи и малышки Лилибет. Неизвестно, пара приехала с детьми или же они остались в их особняке в Беверли-Хиллз.

Пара приехала в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на субботнем концерте Global Citizen Live, который состоится в Центральном парке. Цель события — продолжить неотложную работу с мировыми лидерами в стремлении обеспечить глобальное равенство в обеспечении вакцин, чтобы положить конец пандемии COVID-19 для всех и везде,
— говорится в пресс-релизе Global Citizen.

Для выхода Меган Маркл выбрала осенний аутфит, который состоял из черного гольфа и брюк, а также синего пальто и туфель на шпильке. Волосы герцогиня Сассекская завязала сзади, а на лице сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Принц Гарри в свою очередь остановился на классическом черном костюме и белой рубашке.







Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
В дом Меган Маркл и принца Гарри 9 раз приезжала полиция
Меган Маркл и принц Гарри показали сына Арчи
Джессика Альба впервые за долгое время вышла в свет с семьей
Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Билли Айлиш снялась для октябрьской обложки Elle
noimageЭктор Хименес-Браво о причине расставания с возлюбленной
Лента новостей