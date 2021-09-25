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25 сентября 21, 09:51
MamaRika крестила сына и объявила его имя
И после этого знаменательного события решилась на важное объявление. Все это время они с мужем, шоуменом Сергеем Середой, не называли имени мальчика. Но теперь секрет раскрыт — малыша зовут Давид.
Информацией и красивыми трогательными фото крестин молодая мама MamaRika поделилась на своей странице в «Инстаграме«.
«Сьогодні був особливий день для всієї нашої сім’ї! Сльози на очах, усвідомлюючи, як нам із тобою повезло, синочок. Нехай Господь тебе оберігає, дарує легкий шлях,
а твої вірні ангели завжди будуть поряд, наш Давід!» — расчувствованно написала артистка.
Сын дался ей непросто. Беременность протекала с осложнениями, так что Анастасии пришлось ограничивать себя в активности и быть хрустальным сосудом, в котором зреет новая жизнь. Родить самостоятельно тоже не получилось — врачи рекомендовали кесарево сечение. Но все испытания позади — и артистка наслаждается материнством и учится справляться с новой ролью.
Источник: https://karavan.ua/