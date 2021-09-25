MamaRika крестила сына и объявила его имя

И после этого знаменательного события решилась на важное объявление. Все это время они с мужем, шоуменом Сергеем Середой, не называли имени мальчика. Но теперь секрет раскрыт — малыша зовут Давид.





Информацией и красивыми трогательными фото крестин молодая мама MamaRika поделилась на своей странице в «Инстаграме«.





«Сьогодні був особливий день для всієї нашої сім’ї! Сльози на очах, усвідомлюючи, як нам із тобою повезло, синочок. Нехай Господь тебе оберігає, дарує легкий шлях,

а твої вірні ангели завжди будуть поряд, наш Давід!» — расчувствованно написала артистка.





































































Сын дался ей непросто. Беременность протекала с осложнениями, так что Анастасии пришлось ограничивать себя в активности и быть хрустальным сосудом, в котором зреет новая жизнь. Родить самостоятельно тоже не получилось — врачи рекомендовали кесарево сечение. Но все испытания позади — и артистка наслаждается материнством и учится справляться с новой ролью.



