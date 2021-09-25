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Шоу-бизнес
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25 сентября 21, 10:00
Раскрыты шансы Бритни Спирс на счастливый брак
Бритни Спирс
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Будущий муж Бритни Спирс Сэм Асгари не может похвастать баснословным состоянием в отличие от невесты.
Неудивительно, что свои 60 миллионов долларов певица захотела обезопасить от возможного развода.

Редакция PopCornNews поинтересовалась у семейного психолога Андрея Зберовского, не слишком ли рано после ухода из-под опеки отца Бритни решила выйти замуж, и каковы шансы на счастливый брак после столь длительных «мучений» под опекой:

«Ошибки прошлого помогут построить хорошие отношения. Она правильно сделала, что пошла замуж. Все зависит от ее благоразумия. Если она будет жить правильно — ей это поможет. Если будет делать глупости — нет. Если она хочет искренне жить по-другому, то все получится, если браком убегает из-под контроля отца, а сама не созрела, то, конечно, счастья он не принесет».

Кроме того, в заключении брачного контракта эксперт не видит ничего плохого, ведь это нормальная западная практика. Сэм Асгари при этом шутит, что заключил контракт, чтобы «сохранить права на джип и коллекцию обуви».

Источник: https://newsyou.info/
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