Раскрыты шансы Бритни Спирс на счастливый брак

Неудивительно, что свои 60 миллионов долларов певица захотела обезопасить от возможного развода.





Редакция PopCornNews поинтересовалась у семейного психолога Андрея Зберовского, не слишком ли рано после ухода из-под опеки отца Бритни решила выйти замуж, и каковы шансы на счастливый брак после столь длительных «мучений» под опекой:





«Ошибки прошлого помогут построить хорошие отношения. Она правильно сделала, что пошла замуж. Все зависит от ее благоразумия. Если она будет жить правильно — ей это поможет. Если будет делать глупости — нет. Если она хочет искренне жить по-другому, то все получится, если браком убегает из-под контроля отца, а сама не созрела, то, конечно, счастья он не принесет».





Кроме того, в заключении брачного контракта эксперт не видит ничего плохого, ведь это нормальная западная практика. Сэм Асгари при этом шутит, что заключил контракт, чтобы «сохранить права на джип и коллекцию обуви».



