Анджелина Джоли одержала новую победу над Брэдом Питтом

Об этом сообщает People.





Ранее стало известно, что на фоне продолжающегося бракоразводного процесса у 46-летней звезды были проблемы с продажей своих акций Quimicum — компании, которой принадлежит замок. Позже она обратилась в суд с просьбой разрешить продажу, несмотря на то, что развод еще не завершен (сейчас идёт раздел имущества и борьба за опеку над детьми).





Компания Брэда Питта Mondo Bongo отдельно подала иск против компании актрисы Nouvel в отношении имущества, чтобы сохранить контрольный пакет акций и иметь право первой выкупить акции Анджелины.





Когда они впервые приобрели свои акции в Quimicum в 2008 году, их личные компании разделили права собственности на 60-40, причем Mondo Bongo получила контрольный пакет акций. В 2013 году распределение стало 50 на 50. В документах утверждалось, что Брэд продал Анджелине акции в 2013 году «по символической цене в 1 евро, что ниже истинной стоимости ее доли».





Брэд хотел, чтобы передача акций была аннулирована.



