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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 сентября 21, 10:01
Анджелина Джоли одержала новую победу над Брэдом Питтом
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли получила разрешение суда продать свои акции винодельни и поместья Chateau Miraval, где она вышла замуж за Брэда Питта, третьей стороне.
Об этом сообщает People.

Ранее стало известно, что на фоне продолжающегося бракоразводного процесса у 46-летней звезды были проблемы с продажей своих акций Quimicum — компании, которой принадлежит замок. Позже она обратилась в суд с просьбой разрешить продажу, несмотря на то, что развод еще не завершен (сейчас идёт раздел имущества и борьба за опеку над детьми).

Компания Брэда Питта Mondo Bongo отдельно подала иск против компании актрисы Nouvel в отношении имущества, чтобы сохранить контрольный пакет акций и иметь право первой выкупить акции Анджелины.

Когда они впервые приобрели свои акции в Quimicum в 2008 году, их личные компании разделили права собственности на 60-40, причем Mondo Bongo получила контрольный пакет акций. В 2013 году распределение стало 50 на 50. В документах утверждалось, что Брэд продал Анджелине акции в 2013 году «по символической цене в 1 евро, что ниже истинной стоимости ее доли».

Брэд хотел, чтобы передача акций была аннулирована.

Источник: https://showdream.org/
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