Откровенный образ Мадонны раскритиковали в сети

Американская певица Мадонна пришла в откровенном наряде на премьеру фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, и была раскритикована пользователями интернета. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.





Мероприятие прошло в закрытом клубе Paradise Club & Theater в Нью-Йорке. 63-летняя звезда пришла на красную дорожку в черном корсете с декольте, белых мини-юбке с разрезами на бедрах и жилетке, а также сетчатых перчатках и колготках.





Она дополнила свой образ ботинками на каблуках, а также диадемой со стразами, многочисленными колье, кольцами и браслетами.













Читатели издания раскритиковали внешний вид Мадонны в комментариях под размещенными кадрами. "Я люблю Мадонну, но этот наряд просто ужасен", "Этот образ выглядел бы мерзко даже на 20-летней", "Раньше она была модной, но теперь она выглядит отчаявшимся посмешищем", "В 63 она должна одеваться приличнее. Сейчас на нее противно смотреть", - негодовали они.



