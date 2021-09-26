Софи Тернер и Джо Джонас купили стеклянный дом в Майами

Недавно звезда «Игры престолов» Софи Тернер и ее муж, певец Джо Джонас, выставили на продажу свой дом в Лос-Анжелесе, сами же тем временем подобрали себе новое жилье в Майами. Пара остановила свой выбор на стеклянном доме на набережной, дизайн которого вдохновлен работами Фрэнка Ллойда Райта — создателя «органической архитектуры» и самого влиятельного из всех архитекторов США. За новое роскошное жилье пара выложила 11 миллионов долларов.





Квадратная структура отличается обилием окон от пола до потолка, но она не похожа на типичные ультрасовременные, абсолютно белые дома, обычные для Майами. Между стеклопакетами – темное дерево, в строительстве также использован камень. В доме шесть спален и девять ванных комнат, бассейн и открытый бар, также в распоряжении владельцев крытый сад и пруд с карпами, а прямо на заднем дворе – место для швартовки лодки.



























