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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 сентября 21, 12:33
Оля Полякова призналась, что ее избивал возлюбленный
Оля Полякова
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Следы побоев певица прятала под тональным кремом.
Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина во втором выпуске нового совместного проекта "Взрослые девочки" обсудили половое воспитание своих дочерей. Помимо жизни подростков в беседе Оля Полякова вспомнила, как ее в возрасте 16 лет избивал парень.

Абьюзивные отношения артистки длились в течение года, а свои побои она тщательно скрывала.

Когда мне было 16 лет, у меня был парень, который меня бил, и мама об этом не знала целый год. При том, что я ходила в синяках постоянно. Я их замазывала тональным кремом,
- призналась Оля Полякова

По словам певицы, своей матери она не признавалась в этом, потому что не хотела расставаться с возлюбленным.

Потому что она бы мне сказала: "Брось его", а я же себе придумала… Я так понимаю, что это были созависимые отношения. И когда я ей рассказала, она меня сразу увезла,
- объяснила Оля Полякова


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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