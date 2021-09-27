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Шоу-бизнес
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27 сентября 21, 12:28
Пьяного Николаса Кейджа приняли за бездомного
Николас Кейдж
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Голливудский актер Николас Кейдж угодил в скандал.
Он, будучи пьяным, зашел в один из ресторанов Лас-Вегаса, однако его оттуда выгнали. Соответствующие кадры опубликовал таблоид The Sun.

Оказывается, администрация ресторана приняла Кейджа за бездомного. На кадрах видно, как Николас без обуви и в леопардовых штанах пытается что-то доказать женщине. Но та не хочет с ним общаться и просит его покинуть заведение.

Конфликт происходит в дверях. Николаса попросту не пускают в ресторан.

Очевидцы этого инцидента рассказали изданию, что актера перепутали с бомжом. Также по их словам, перед инцидентом Кейдж пил дорогой виски и шоты текилы. Инцидент случился еще13 сентября, однако известно о нем стало только теперь.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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