Британская певица призналась, что пережила изнасилование

Британская певица Софи Эллис-Бекстор в мемуарах Spinning Plates рассказала о пережитом в 17 лет изнасиловании, сообщает BBC News.

Исполнительница призналась, что потеряла девственность с 29-летним гитаристом, которого называет Джим. Они познакомилась на концерте и мужчина пригласил ее к себе в квартиру, чтобы показать книги. В итоге он начал стягивать с нее нижнее белье и проигнорировал слова девушки о том, что она не хочет секса.

"Я чувствовала себя грязной, а еще неуверенной в своих чувствах, потому что у меня не было другого опыта, с которым я могла бы сравнить случившееся", – отметила Эллис-Бекстор.

По словам Софи, она долгое время не могла осознать, что ее изнасиловали, так как в 1990-е годы об этом было другое представление в обществе.

"Меня никто не бил и не кричал на меня, заставляя подчиниться. Я видела и читала, как тогда обсуждали секс, и думала, что у моих обвинений судебной перспективы не будет", – указала певица.

Однако чем старше она становилась, тем более неправильной казалась ей ситуация, когда 29-летний мужчина игнорирует отказ 17-летней девушки.

Эллис-Бекстор подчеркнула, что решила поделиться своим опытом, чтобы помочь людям понять, "грань между правильным и неправильным".

Напомним, с 2005 года Софи замужем за бас-гитаристом британской группы The Feeling Ричардом Джонсом. У пары пятеро сыновей.

Исполнительница прославилась в 2000-е годы хитами Murder On The Dance Floor и Take Me Home.