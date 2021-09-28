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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 сентября 21, 10:56
Британская певица призналась, что пережила изнасилование
Софи Эллис-Бекстор
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Софи Эллис-Бекстор в юности подверглась насилию со стороны 29-летнего музыканта. Из-за того, что мужчина ее не бил, а просто проигнорировал отказ, девушка долгое время не осознавала произошедшее.
Британская певица Софи Эллис-Бекстор в мемуарах Spinning Plates рассказала о пережитом в 17 лет изнасиловании, сообщает BBC News.
 
Исполнительница призналась, что потеряла девственность с 29-летним гитаристом, которого называет Джим. Они познакомилась на концерте и мужчина пригласил ее к себе в квартиру, чтобы показать книги. В итоге он начал стягивать с нее нижнее белье и проигнорировал слова девушки о том, что она не хочет секса.
 
"Я чувствовала себя грязной, а еще неуверенной в своих чувствах, потому что у меня не было другого опыта, с которым я могла бы сравнить случившееся", – отметила Эллис-Бекстор.
 
По словам Софи, она долгое время не могла осознать, что ее изнасиловали, так как в 1990-е годы об этом было другое представление в обществе.
 
"Меня никто не бил и не кричал на меня, заставляя подчиниться. Я видела и читала, как тогда обсуждали секс, и думала, что у моих обвинений судебной перспективы не будет", – указала певица.
 
Однако чем старше она становилась, тем более неправильной казалась ей ситуация, когда 29-летний мужчина игнорирует отказ 17-летней девушки.
 
Эллис-Бекстор подчеркнула, что решила поделиться своим опытом, чтобы помочь людям понять, "грань между правильным и неправильным". 
 
Напомним, с 2005 года Софи замужем за бас-гитаристом британской группы The Feeling Ричардом Джонсом. У пары пятеро сыновей.
 
Исполнительница прославилась в 2000-е годы хитами Murder On The Dance Floor и Take Me Home.

Источник: https://korrespondent.net/
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